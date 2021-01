Corinthians fica de olho de Palmeiras x Santos na Libertadores e pode ver decisão influenciar 2021; entenda o cenário

A final da Conmebol Libertadores entre Palmeiras e Santos, que ocorre neste sábado (30), pode ter impacto na sequência do ano do Corinthians, que busca uma vaga na próxima edição do torneio continental.

Caso o time campeão encerre o Brasileirão no G6, a zona de classificação para a Libertadores fica maior, aumentando as chances de o Alvinegro conquistar uma vaga ao menos na fase prévia do torneio sul-americano.

Com base na situação atual da tabela, o título do Palmeiras seria mais benéfico ao Timão. Afinal, o Alviverde é quinto colocado com 52 pontos, enquanto o Peixe é décimo com 45.

Além da final da Libertadores, os corintianos podem se beneficiar com a Copa do Brasil. A decisão terá o Verdão contra o Grêmio, que também está no G6 atualmente.

No final da temporada, portanto, a zona de classificação para a Libertadores pode abranger os oito primeiros colocados do Brasileirão.

No momento, o Corinthians está no nono lugar com 45 pontos, mesma pontuação do Ceará, oitavo colocado. Na próxima quarta-feira, o Alvinegro enfrenta justamente o Vozão, na Neo Química Arena, às 21h30.