Corinthians goleia o Fluminense e segue firme na busca por vaga no G6

O Corinthians mostrou que segue firme na busca por uma vaga na Copa Libertadores e goleou um apático Fluminense por 5 a 0, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão-2020. Com gols de Jô, Cazares, Fagner, Mateus Vital e Luan, o Alvinegro manteve sua ascensão e vai para o Dérbi com o Palmeiras, na próxima segunda-feira, com moral elevado.

Donos da casa mandam no primeiro tempo

​A primeira etapa começou em alta intensidade para os dois lados, mas logo aos quatro minutos o Timão mostrou que ditaria o ritmo na metade inicial, quando a bola sobrou para Jô dentro da área chutar para gol, mas parou na zaga do Flu. E a equipe de Vagner Mancini continuou em cima, dessa vez com uma tentativa de Cazares, que foi neutralizada. Pouco depois, Gabriel tentou a finalização, mas novamente ela parou na defesa do Tricolor carioca.

Quando o Corinthians tinha mais de 70% de posse de bola, o Fluminense resolveu responder com Michel Araújo, mas a bola passou por cima da meta de Cássio. Não demorou muito, no entanto, para que a superioridade corintiana em campo fosse traduzida em gol. Aos 25 minutos, Gustavo Mosquito tocou para Fagner, que cruzou para a área, devolvendo para Mosquito, que chutou para o gol e Marcos Felipe deu rebote para Jô abrir o placar: 1 a 0.

Atrás no placar, os visitantes tentaram reagir, principalmente com Fred, que teve duas chances, uma em jogada individual em que chutou para fora, e outra em que não conseguiu finalizar. Já o Timão continuou mostrando que estava melhor, e quase ampliou com Cazares, em chute que foi para fora, e com Mateus Vital, em finalização que o goleiro defendeu e ainda pegou na trave. O Flu ainda teve chance com Matheus Ferraz, de cabeça, mas Cássio defendeu.

Fluminense mexe, mas Corinthians atropela e goleia



Na volta do intervalo, Aílton Ferraz, substituindo Marcão, fez duas modificações no Tricolor carioca: Nenê entrou no lugar de Michel Araújo, e Lucca entrou no lugar de Hudson, mas as mexidas não surtiram efeito. O ataque continuou ineficiente e a defesa ficou ainda mais vulnerável, dando mais espaço para o Timão jogar e ampliar o marcador na Neo Química Arena.

O Corinthians, porém, não se contentou em apenas ampliar o placar, e partiu para uma goleada em cima do rival carioca. Com Jemerson e Gabriel, os recados começaram a ser dados, mas foi com Cazares, aos nove minutos, que o 2 a 0 chegou. Após roubada de Gabriel e jogada de Mosquito, a bola chegou no equatoriano, que completou para o gol, piorando a situação do Flu.

Cinco minutos depois, uma jogada “das antigas”, com Cantillo lançando Fagner na direita, mas dessa vez o lateral não cruzou, ajeitou e bateu bonito para fazer o terceiro gol, que colocou uma pá de cal em cima de qualquer reação do Fluminense e aumentou sua apatia. Oportunidade perfeita para o Alvinegro fazer o quarto gol com Mateus Vital, em belo chute de fora da área.

A partir dali, o jogo ficou ainda mais tranquilo para os donos da casa, que fez as cinco substituições já pensando no Dérbi e ainda chegou ao quinto gol, com Luan, aproveitando assistência de Camacho, nos minutos finais. Enquanto o Tricolor das Laranjeiras ainda tentou chegar a um gol de honra na reta final com mais algumas alterações, mas sem obter êxito no objetivo.

E agora?



Com o resultado, o Corinthians vai a 42 pontos, atingindo a oitava posição na tabela à frente do Santos e na próxima segunda-feira enfrenta o Palmeiras, em jogo atrasado da 28ª rodada, às 19h, no Allianz Parque. Já o Fluminense permanece na sétima colocação com 43 pontos e volta a campo neste sábado, às 19h, para receber o Sport, no Nilton Santos, pela 30ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 5 X 0 FLUMINENSE

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data-Hora: 13/1/2021 – 21h30

Árbitro: Rafael Traci (Fifa/SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Público/renda: Portões Fechados

Cartões amarelos: Cantillo (COR) Hudson e Fred (FLU)

Cartões vermelhos: –

Gols: Jô (25’/1ºT) (1-0), Cazares (9’/2ºT) (2-0), Fagner (15’/2ºT) (3-0), Mateus Vital (21’/2ºT) (4-0), Luan (44’/2ºT) (5-0)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo (Camacho, 25’/2ºT); Gustavo Silva (Gabriel Pereira, aos 25’/2ºT), Cazares (Luan, aos 35’/2ºT) e Mateus Vital (Léo Natel, aos 25’/2ºT); Jô (Everaldo, aos 35’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson (Lucca, no intervalo) e Yago Felipe; Michel Araújo (Nenê, no intervalo), Wellington Silva (Caio Paulista, aos 23’/2ºT) e Fred (Martinelli, aos 23’/2ºT). Técnico: Aílton Ferraz.