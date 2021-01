Corinthians negocia ampliação de contrato e valores com patrocinador máster

O Corinthians está próximo de ampliar o contrato que tem com o Banco BMG, patrocinador máster, para que o acordo renda mais dinheiro aos cofres do clube.

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, comentarista dos canais Disney e que publicou a informação no seu blog no Yahoo, a direção negocia os últimos detalhes para melhorar o contrato, atualmente na casa dos R$ 12 milhões por ano.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O novo diretor de marketing do clube, José Colagrossi, é o responsável por conduzir as conversas. Ele foi contratado pelo presidente Duílio Monteiro Alves para tentar aumentar as receitas alvinegras.

Vale lembrar que o Corinthians ainda tem direito a um bônus acordado no contrato. A cada 50 mil contas, o Corinthians ganha R$ 1 milhão do BMG. São mais de 80 mil contas abertas até o momento por corintianos.

Em campo, o time vem de uma recuperação após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Palmeiras. A equipe recebeu o Sport e venceu por 3 a 0. Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô fizeram os gols.

Jô comemorando gol marcado pelo Corinthians contra o Goiás pelo Brasileirão Danilo Fernandes/FramePhoto/Gazeta Press

O Corinthians chegou a 45 pontos e ocupa o oitavo lugar do Campeonato Brasileiro. A intenção é aproveitar a reta final e tentar beliscar uma vaga na Libertadores.

Na próxima rodada, o adversário será o Red Bull Bragantino, na segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena.