Corinthians negocia venda do nome de seu CT para não perder dinheiro de patrocinador

O Corinthians negocia a venda dos naming rights do centro de treinamento Joaquim Grava para o Banco BMG, em uma negociação que faz parte de um pacote oferecido ao parceiro para que o clube não perca os R$ 12 milhões acertados em contrato por temporada.

A informação é do jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola em seu blog no Yahoo!, nesta terça-feira (26).

Na última segunda-feira, o Corinthians anunciou a Neo Química como novo patrocínio master, que pagará entre R$ 18 milhões e R$ 28 milhões por temporada. Esse acordo fez o BMG perder o espaço na parte mais nobre no uniforme, sendo deslocado para o omoplata.

Nicola diz que o departamento de marketing corintiano oferece agora benefícios para que o BMG permaneça bancando R$ 12 milhões por temporada. Para compensar a saída do espaço principal no uniforme, até ofereceu a inclusão da marca na camisa do time feminino.

O vínculo com o BMG também foi prorrogado em um ano e só terminará em 2026. A última contrapartida pode ser a cessão temporária do nome do CT dos profissionais e das categorias de base.

A saída do BMG representaria um baque nas receitas corintianas, que já vem sofrendo há mais um ano os efeitos da crise financeira e também problemas na gestão, além do impacto da COVID-19.