Corinthians tem retorno, mas deve repetir time de goleada em clássico contra o Palmeiras; veja provável escalação

O Corinthians deve repetir os 11 titulares que golearam o Fluminense no clássico desta segunda-feira, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Vagner Mancini até conta com o retorno do meio-campista Ramiro, que cumpriu suspensão na última quarta-feira. Mas a tendência é de manutenção de Gabriel, Cantillo e Cazares no setor, e Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô no ataque.

A provável escalação do Corinthians para entrar em campo no Allianz Parque tem: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Cazares; Gustavo Mosquito, Vital e Jô.

O Corinthians tenta se aproximar das primeiras colocações do Brasileiro contra o Palmeiras. O time está atualmente na oitava colocação, com 42 pontos, seis a menos que o arquirrival, que é sexto.