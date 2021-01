Corinthians tem vantagem sobre o Palmeiras em Dérbis de abertura de década

Finalistas do Campeonato Paulista de 2020, Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar. Desta vez, o compromisso é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de mais um clássico, o duelo entre as duas equipes representa o primeiro Dérbi da década de 20 do século XXI.

Dentre os primeiros clássicos de cada década, o Corinthians é quem tem a vantagem, com cinco triunfos, contra três do Palmeiras e outros dois empates. As informações foram retiradas do livro Almanaque do Timão.

Nas últimas duas décadas, foi o time do Parque São Jorge quem fez a festa. Em 2011, com um gol de Alessandro nos minutos finais, no Pacaembu, o Timão venceu por 1 a 0.

A última vitória do Palmeiras na ocasião aconteceu apenas em 1981, por 2 a 0. Foi a única vitória do Alviverde como Palmeiras. Os outros dois triunfos aconteceram ainda como Palestra Itália, em 1921 e 1931.

Um dos clássicos mais emblemáticos entre os dois times aconteceu em 1971. Durante o período da Academia, o Verdão chegou a estar à frente do placar, mas, com um gol do atacante Mirandinha nos minutos finais, o Corinthians conseguiu uma eletrizante vitória por 4 a 3, colocando ponto final em um dos maiores embates entre os dois times.

Nesta segunda-feira, as duas equipes se encaram pelo segundo turno do Brasileirão. No primeiro turno, em Itaquera, o Palmeiras venceu por 2 a 0 com gols de Luiz Adriano e Gabriel Verón. O duelo do próximo dia 18 acontece no Allianz Parque, a partir das 19h.

Veja abaixo a lista de clássicos inaugurais de todas as décadas:

2011 – Palmeiras 0 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista

2001 – Palmeiras 1 x 2 Corinthians – Campeonato Paulista

1991 – Corinthians 0 x 0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

1981 – Palmeiras 2 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista

1971 – Corinthians 4 x 3 Palmeiras – Campeonato Paulista

1961 – Palmeiras 3 x 3 Corinthians – Torneio Rio-São Paulo

1951 – Corinthians 3 x 1 Palmeiras – Torneio Rio-São Paulo

1941 – Palestra Itália 1 x 2 Corinthians – Campeonato Paulista

1931 – Palestra Itália 3 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista

1921 – Palestra Itália 3 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista