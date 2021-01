Corinthians volta à ativa após folga e treina quesito no qual deixou a desejar contra o Bahia

O elenco do Corinthians voltou às atividades neste domingo (31), dando sequência à preparação para o duelo com o Ceará, que ocorre na quarta-feira (3), na Neo Química Arena.

O treino teve início com atividade de alta intensidades, focadas na parte física. Na sequência, os atletas aprimoraram cruzamentos e finalizações.

Para os trabalhos, o técnico Vagner Mancini não contou como todo o elenco. Alguns atletas que jogaram contra o Bahia na quinta-feira (28) ficaram na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava realizando atividades separadas.

O objetivo do Alvinegro na reta final do Campeonato Brasileiro é conseguir uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores. No momento, a equipe é nona colocada com 45 pontos.