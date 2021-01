Corinthians x Fluminense: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Nesta quarta-feira, às 21h30, Corinthians e Fluminense se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão-2020, na Neo Química Arena. Em confronto direto por vaga na Copa Libertadores, as equipes entrarão em campo com desfalques. O Timão, porém, sofre baixas no time titular, e o Tricolor no banco de reservas.

Os donos da casa estão embalados por três vitórias consecutivas, mas estão há quase 20 dias sem entrar em campo se preparando para esse jogo. No entanto, para enfrentar o Flu, Vagner Mancini terá três desfalques certos: Ramiro, suspenso pelo terceiro amarelo, Otero, diagnosticado com a Covid-19, e Lucas Piton, que passará por cirurgia na hérnia inguinal nesta quarta.

No lugar de Ramiro, Cantillo deve fazer dupla com Gabriel, e Mateus Vital deve ser o substituto de Otero no setor ofensivo, mas Léo Natel corre por fora. Na zaga, Jemerson será mantido ao lado de Gil, já Bruno Méndez, que volta de suspensão, fica no banco de reservas por opção do treinador corintiano.

Também embalado depois da vitória de virada no Fla-Flu, o Fluminense chega para mais uma “final”, como os jogadores têm dito, quase com força máxima. Os únicos desfalques são Paulo Henrique Ganso, Marcos Paulo e Felippe Cardoso, todos considerados reservas atualmente.

As novidades em relação ao clássico são os retornos de Nenê, que havia sido barrado do time titular, acabou tendo uma gastroenterite, mas está recuperado e deve ser banco, além de Nino, antes suspenso, e o atacante Luiz Henrique. O Tricolor encerrou a sequência de três partidas sem vencer e agora tenta embalar novamente no Brasileirão por uma vaga na Libertadores.

Veja todas as informações sobre o jogo:

CORINTHIANS X FLUMINENSE

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 13/1/2021, às 21h30

Árbitro: Rafael Traci (Fifa/SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Onde acompanhar: Globo, Premiere e em tempo real no LANCE!

CORINTHIANS



Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital (Léo Natel); Jô. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Ramiro (3º amarelo), Lucas Piton (cirurgia na hérnia inguinal) e otero (Covid-19)

Pendurados: Luan, Fagner, Gabriel, Otero, Gil, Camacho, Mateus Vital, Walter e Cássio

FLUMINENSE

​

​Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Yago Felipe e Hudson; Wellington Silva, Michel Araújo e Fred. Técnico: Ailton Ferraz.

Desfalques: Ganso (apendicite), Marcos Paulo (dores no pé), Marcão (Covid-19) e Felippe Cardoso (3º Amarelo)

Pendurados: Danilo Barcelos, Fernando Pacheco, Matheus Ferraz, Michel Araújo, Igor Julião, André e Nenê