Corinthians x Red Bull Bragantino; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Vivendo bom momento no Campeonato Brasileiro, Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 20h, na Neo Química Arena, em partida válida pela 32ª rodada do campeonato. O jogo terá transmissão pelo Tempo-Real do LANCE! e em áudio pela parceria LANCE!/Voz do Esporte.

Vagner Mancini conta com os retornos de Gil e Gabriel, que cumpriram suspensão na vitória por 3 a 0 contra o Sport. Outra novidade é a volta de Otero, liberado após ter testado positivo para Covid-19 e será relacionado. Por outro lado, Jemerson e Lucas Piton, lesionados, estão descartados.

Quem testou positivo nos últimos dias foi o defensor Fabrício Bruno, do Red Bull Bragantino. Ele será substituído por Ligger. Além dele, o treinador Maurício Barbieri não irá poder contar com Lucas Evangelista, Alerrandro, Luan Cândido e Uilian Correia. Ryller cumpriu suspensão e deverá ser titular.

O Corinthians tem 45 pontos e está na 8ª posição do Brasileirão, lutando por uma vaga na próxima Libertadores. Quatro pontos atrás, em 11º, encontra-se o Red Bull Bragantino, que engrenou no torneio, vencendo três de seus últimos quatro confrontos.

Confira mais informações da partida entre Corinthians e Red Bull Bragantino:

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (PR)

Data-hora: 25 de janeiro de 2021, às 20h

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Correia (RJ)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!

CORINTHIANS (Técnico: Vagner Mancini)

​

Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro, Gustavo Silva, Cazares, Mateus Vital (Otero); Jô.

Lesionados: Jemerson e Lucas Piton

Suspensos: Ninguém.

Pendurados: Léo Natel, Cantillo, Luan, Fagner, Gabriel, Otero, Camacho, Mateus Vital, Walter e Cássio

RED BULL BRAGANTINO (Técnico; Maurício Barbieri)

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ryller (Eric Ramires) e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo (Hurtado).

Lesionados: Lucas Evangelista

Desfalques: Alerrandro, Luan Cândido e Uilian Correia (aprimoramento forma física)

Suspensos: Ninguém.

Pendurados: Edimar, Fabrício Bruno e Lucas Evangelista

PALPITES: Na redação do LANCE!, 66,6% dos votos foram no empate e os outros 33,3% apostaram em vitória do Corinthians.