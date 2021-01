Coritiba divulga relacionados para confronto com São Paulo e soma mais três desfalques por covid-19

Lutando contra o rebaixamento, o Coritiba enfrente o vice-líder São Paulo na próxima rodada. O Coxa divulgou a lista de relacionados para a partida nesta sexta-feira e informou que Sabino, Guilherme Biro e Robinho testaram positivo para covid-19.

Além dos três jogadores que testaram positivo, o técnico Gustavo Morínigo e aos auxiliares Roberto Acuña e Martin Paolorosso, além do preparador físico, Gonzalo Llanos, também estão infectados e cumprem isolamento.

O artilheiro da equipe, Robson, está suspenso e também desfalca o Coxa no jogo do fim de semana. Coritiba e São Paulo entram em campo no próximo sábado, às 19h, no Couto Pereira.