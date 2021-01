Coritiba e Athletico-PR empatam por 0 a 0 no Couto Pereira e clube alviverde segue na lanterna

Coritiba e Athletico-PR se enfrentaram neste sábado (9) pela abertura da 29ª rodada do Brasileirão. O Atletiba terminou empatado por 0 a 0 e o resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes paranaenses.

Com a igualdade, o Coxa se mantém afundado na zona de rebaixamento com 22 pontos, na lanterna. Já o Furacão é o 10º, com 38 pontos.

O jogo

A partida começou sem grandes chances. Até os 10 primeiros minutos, nenhuma chance clara de gol criada e os dos times com dificuldades de penetrar a defesa adversária

A primeira finalização veio aos 13 minutos. Após bola longa de Wilson, Robson aproveitou, arriscou o chute, a bola subiu e desceu rapidamente. Santos deu um tapinha e mandou para escanteio.

Aos 17, o Coxa voltou a assustar em finalização de fora da área. Sarrafiore recebeu, arriscou e, novamente, o goleiro do Athletico-PR mandou a bola pela linha de fundo.

Clássico entre Coritiba e Athletico-PR disputado no Couto Pereira pelo Brasileirão Divulgação/Coritiba

A primeira finalização dos comandados por Paulo Autuori só veio aos 45 minutos. Após sobra da zaga do Coritiba, Richard pegou a sobra e arriscou a bomba de fora da área. A bola passou com perigo por cima da meta de Wilson.

O segundo tempo começou da mesma fora que o primeiro. Os dois clubes com dificuldade para penetrar. No entanto, em um erro, o Coritiba aproveitou e Robson acertou a trave de Santos.

Aos 25, Cerutti recebeu na entrada da área, cortou para a esquerda e bateu rasteiro. A bola passou perto da trave de Santos.

O empate no Atletiba não foi bom para nenhuma das duas equipes. O Coxa se mantém em 20º, enquanto o Furacão não se aproxima do G-6.

Coritiba 0 x 0 AthleticoPR

GOLS: a partida não teve gols.

CORITIBA: Wilson; Maílton, Rhodolfo, Sabino e Guilherme Biro (Natanael); Sarrafiore (Neilton), Hugo Moura (Ramón Martínez) e Nathan; Cerutti, Robson e Ricardo Oliveira (Pablo Thomaz). Técnico: Júlio Sérgio

ATHLETICO-PR: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Carlos Eduardo (Jadson), Richard, Fernando Canesin (Bruno Leite) e Lucho González (Christian); Guilherme Bissoli (Walter) e Léo Cittadini. Técnico: Paulo Autuori

Coritiba não vence há 9 partidas

Athletico-PR não perde há 4 jogos

Athletico-PR não toma gols há 4 jogos

Classificação

– Coritiba: 20º colocado, com 22 pontos

– Athletico-PR: 10º colocado com 38 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileiro.

Sábado, 16/01, 21h*, Vasco x Coritiba

Domingo, 17/01, 16h*, Athletico-PR x São Paulo

*horário de Brasília