Coritiba e Fluminense empatam em jogo de seis gols

Em jogo movimentado, Coritiba e Fluminense empataram por 3 a 3, nesta quarta-feira, no Couto Pereira. Com o resultado, os tricolores seguem com 47 pontos, ainda longe do G-6. Os paranaenses chegaram a 26, na zona de rebaixamento.

O Coritiba foi certeiro no primeiro tempo e abriu vantagem com gols de Luís Henrique e Natanael. Na etapa final, o Fluminense empatou com John Kennedy e Fred. Só que os donos da casa chegaram ao terceiro com Robson. Nos acréscimos, Caio Paulista decretou a igualdade no Couto Pereira.

Na próxima rodada, o Fluminense terá o clássico contra o Botafogo, no domingo, em São Januário. No dia anterior, o Coritiba viaja para enfrentar o São Paulo, no Morumbi.

O jogo – O Coritiba começou com tudo a partida e abriu o placar logo aos dois minutos. Luís Henrique chutou de fora da área e acertou o canto de Marcos Felipe.

O revés fez o Fluminense buscar o ataque com intensidade. No entanto, os tricolores só assustaram aos 14 minutos, em chute de Lucca. Depois, Calegari foi lançado na área e chutou no travessão após desvio de Wilson.

O Fluminense tinha a posse de bola, mas pouco produzia no setor ofensivo. O Coritiba aproveitou os espaços dados pelos cariocas para ampliar o placar aos 32 minutos. Natanael foi lançado, entrou na área e tocou na saída de Marcos Felipe.

No segundo tempo, os visitantes seguiam com mais posse de bola, mas continuavam tendo problemas no ataque. Só que aos 13 minutos, na primeira chegada com qualidade, o Fluminense diminuiu o marcador no Couto Pereira. John Kennedy aproveitou rebote e mandou para a rede.

O Coritiba só melhorou após o revés. Os donos da casa passaram a buscar mais o ataque, mas só levava perigo nos chutes de longa distância.

O Fluminense manteve a pressão e chegou ao empate aos 26 minutos. Após cobrança de falta, Fred subiu para cabecear para a rede.

Quando parecia que os cariocas iriam aumentar a pressão, o Coritiba chegou ao terceiro gol, aos 30 minutos. Robson chutou da entrada da área e acertou o canto de Marcos Felipe.

O Fluminense pressionou e chegou ao empate nos acréscimos, com Caio Paulista. Antes do fim, o próprio Caio Paulista e Robson foram expulsos após trocarem empurrão.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 3 X 3 FLUMINENSE

Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 20 de janeiro de 2021, quarta-feira

Hora: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Neilton (Coritiba); Fred, Calegari, Martinelli e Yago (Fluminense)

Cartões vermelhos: Robson (Coritiba); Caio Paulista (Fluminense)

GOLS

CORITIBA: Luís Henrique, aos 2min do primeiro tempo; Natanael, aos 32min do primeiro tempo; Robson, aos 30min do segundo tempo

FLUMINENSE: John Kennedy, aos 13min do segundo tempo; Fred, aos 26min do segundo tempo; Caio Paulista, aos 45min do segundo tempo

CORITIBA: Wilson, Natanel, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Guilherme Biro; Hugo Moura (Ricardo Oliveira), Nathan Silva, Matheus Bueno (Galdezani) e Luís Henrique; Robson e Neilton (Sarrafiore).

Técnico: Julio Sérgio (auxiliar)

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (Nenê) e Michel Araújo (Caio Paulista); Luiz Henrique (John Kennedy), Lucca (Wellington Silva) e Fred (Felippe Cardoso)

Técnico: Marcão