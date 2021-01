Coritiba e Gustavo Morígino chegam próximos de acordo

O Coritiba estaria próximo de assinar com o treinador Gustavo Morínigo para a continuidade de 2021. O treinador é conhecido pela campanha finalista com o Nacional (PAR) durante a Libertadores de 2014, onde a equipe comandada por ele foi derrotada pelo San Lorenzo, na final. As informações são do diário Gazeta do Povo.

O treinador paraguaio chegaria para assumir um grande desafio. Faltando 11 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o Coxa é último colocado com 21 pontos, sete a menos que o Bahia, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Morínigo é esperado em Curitiba na próxima quarta-feira (6), onde deve ser apresentado e oficializado.