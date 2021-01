Coronavírus deixa o mundo sem celebrações de ano novo

O mundo teve uma comemoração diferente de ano novo desta vez. Ou melhor, nem todos os locais tiveram as famosas celebrações de virada. Isso devido a pandemia e milhares de vidas perdidas.

A grande maioria das pessoas acompanhou os festejos de sua casa. Sendo assim, sem participar de festas ou comemorações pelas cidades. Também acompanharam a maioria das festividades serem canceladas.

Descubra no artigo como foram as comemorações em torno do mundo. Também saiba como está o controle da pandemia no Brasil.

As celebrações de ano novo

O primeiro local a comemorar o ano novo é o arquipélago de Kiribati. Mesmo não sendo tão afetada com a pandemia, as nações de pacífico ficaram isoladas. Isso porque tiveram as fronteiras fechadas.

É comum que países e localidades menos afetadas tenham suas fronteiras fechadas. Assim, controla-se a população no local e reduz a possibilidade de contaminações. Então, a realidade deste ano foi diferente.

Devido ao estado de emergência, muitos locais pararam de servir bebidas alcoólicas às 23h. Dessa forma, as comemorações precisaram ser feitas com refrigerante, suco e água.

Reduzir o tempo de venda de bebidas alcoólicas é uma forma de diminuir o tempo de permanência das pessoas nos estabelecimentos. Portanto, a ideia é que eles voltem para suas casas.

Comemorações proibidas

Neste ano novo, um pedido da maioria dos governantes é que as famílias não se reunissem. Ou seja, evitassem grandes festas e comemorações como é de costume.

Isso porque, este é um período propício para disseminação do vírus. Assim, durante os encontros, é possível que uma pessoa contaminada passe para toda a sua família.

Caso os números aumentem muito é possível que o sistema de saúde entre em colapso. Afinal, o número de leitos ocupados ainda é grande.

Alguns países determinaram até toque de recolher. Então, as pessoas tinham horário determinado para estarem de volta às suas casas neste período. Além disso, as comemorações tinham uma quantia estipulada de participantes.

O ano novo

Em resumo, o ano novo brasileiro foi marcado pelo descuido da população. Ou seja, mesmo com as recomendações, lotou-se praias e festas clandestinas. Assim, espera-se que o número de casos aumente.

Cancelou-se festas tradicionais da maioria das cidades. Também teve a prorrogação da quarentena no estado de São Paulo. Logo, grande parte dos estabelecimentos devem permanecer fechados.

Vale lembrar que o Brasil é um dos poucos países que ainda não iniciou o plano de vacinação. Portanto é preciso seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Também devem respeitar a quarentena.