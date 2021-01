Corpos das vítimas do acidente aéreo com delegação do Palmas são liberadas do IML

Os corpos das cinco das seis vítimas que morreram em um acidente aéreo neste domingo com a delegação do Palmas Futebol e Regatas foram liberados do Instituo de Medicina Legal de Palmas (IML) na manhã desta segunda. O corpo do atleta Guilherme Noé ainda não foi liberado pelo IML, que aguarda a chegada de parentes para reconhecimento. Quatro jogadores do Palmas, o presidente do time e o piloto da aeronave morreram no acidente. A informação é do “G1”.

Os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule Gomes e Marcus Molinari, que teve passagem pelo Santos, faleceram no acidente deste domingo. O presidente do Palmas FR, Lucas Meira, foi a quinta vítima do clube que morreu. Além dos membros da delegação do Palmas, o piloto da aeronave, Wagner Machado, também foi uma vítima do acidente.

A delegação do Palmas FR estava saindo de Palmas (TO) para Goiânia (GO) para enfrentar o Vila-Nova pela Copa Verde. Diversos times do Brasil prestaram solidariedade às vítimas.