Cotada para o BBB21, Juju Salimeni revela se topa fazer reality da Globo · .

Quando a Globo anunciou que havia começado a trabalhar no Big Brother Brasil 21, uma lista com famosos cotados para o reality show surgiu. Nomes como Luana Piovani, Andressa Urach, Mariana Rios, Fiuk e Gustavo Mioto passaram a circular como apostas nas redes sociais. Juju Salimeni também figurou na lista. “Essa conversa nunca rolou”, revela a apresentadora.

“Eu não sei se conseguiria ficar confinada em um local com pessoas diferentes e sem poder seguir a minha rotina de dieta e treino. Mas tudo pode ser pensado, não digo que nunca faria. Depende do reality”, desconversa a loira em entrevista ao ..

A musa fitness alega que nunca foi procurada pela Globo e que está focada em outro reality show, o seu Juju Boot Camp, no canal E!. A atração, idealizada por ela, ganhou uma segunda temporada, e Juju começou os trabalhos da nova edição durante a pandemia mesmo.

“A próxima temporada será gravada no primeiro semestre, e temos previsão para gravar o confinamento porque foi realmente muito pedido pela audiência. O programa vem agora muito mais amadurecido, reformulado e com foco nas redes sociais”, adianta.

“Estamos realizando diversas reuniões para ajustar vários detalhes, porque eu participo ativamente da produção do programa. Gravei algumas chamadas para o E! com a campeã Vivi Alves, mas ainda nada da próxima temporada”, detalha.

Juju Salimeni em cena de Juju Boot Camp, no canal E!

Em 2020, o Juju Boot Camp selecionou 24 candidatas entre 2 mil inscrições. Com 13 episódios, a competição colocou as participantes para enfrentarem testes eliminatórios baseados em desafios físicos em clima de circuito militar. Todas, incluindo Juju, ficaram confinadas em uma locação na natureza. O segundo ano do programa terá algumas mudanças.

“A gravação da primeira temporada foi extremamente difícil pra mim porque eu estava enfrentando um período muito complicado da minha vida pessoal. Eu estava no auge da depressão. Hoje quando assisto, eu fico um pouco chateada porque eu sei que poderia ter feito muito mais, mas foi o melhor que pude fazer naquele momento”, rememora.

“Mas não consigo encontrar nada que tenha dado errado. Saiu muito melhor do que todos nós esperávamos. Inclusive, foi o maior recorde de audiência do canal. Ficamos muito felizes com o resultado. Na próxima temporada, só temos coisas a acrescentar”, comemora.

Quilos a mais na quarentena

Por causa da pandemia, Juju viu sua agenda de trabalho mudar completamente. Ela lamenta o fato de ter se distanciado fisicamente de seu público. “[A pandemia] Atrapalhou muita coisa. Eu trabalho com muitos eventos presenciais, e foram todos cancelados. A gravação do meu programa também foi cancelada e adiada”, observa.

“A única coisa que realmente foi bem ruim para mim foi adaptar os treinos da academia para dentro de casa. Mas, em alguns dias, eu já estava acostumada”, completa. De resto, ela afirma ter se adaptado à pandemia por ser uma pessoa caseira. A função de influenciadora digital também continuou.

“A maioria dos meus trabalhos é pela internet. Então, não senti nenhuma mudança muito grande”, conta. No entanto, houve um período em que a quarentena afetou a modelo na balança. Em abril, a musa fitness foi às redes para contar que havia engordado cinco quilos. Em dezembro, eram dez quilos a mais.

A culpa, segundo ela, é do namorado Helisson Dias. Na quarentena, o rapaz passou a testar novas receitas, e a artista se rendeu às delícias. Então, Juju transformou seu emagrecimento em um reality show nas redes sociais. Nas últimas semanas de 2020, restava apenas um quilo a ser eliminado.

Em vídeos divertidos, a musa mostrou em detalhes que foi duro perder peso. Malhar de manhã em jejum e ter apenas uma refeição livre na semana –em que ela se deliciava com hambúrguer e sorvete– não foi nada fácil.

“Na verdade, o mais difícil foi voltar para a rotina. Quando pegamos o embalo fica mais fácil porque, conforme os resultados surgem, nós vamos ficando mais animados e focados”, explica a estrela fitness.

“O retorno [do público nas redes sociais] foi muito positivo, e acho que nunca recebi tantas mensagens de mulheres que se identificaram com a mesma situação. A quarentena mexeu com a cabeça e com o corpo de todo mundo, ninguém estava preparado para tanta mudança”, analisa.

Para 2021, a apresentadora deseja justamente “esperança e confiança” para todos. “Um ano de recuperação para todos que sofreram em 2020. E espero, obviamente, que a vacina chegue o mais rápido possível, que o mundo esteja imunizado e as pessoas tenham a liberdade de volta. Espero com muita fé que esse vírus seja derrotado”, finaliza.

Veja o emagrecimento de Juju Salimeni: