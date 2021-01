Cotado para BBB21, Matheus Mazzafera é visto em passeio de jet ski em SC · .

Um dos nomes cotados para o Big Brother Brasil 21, Matheus Mazzafera foi visto em um passeio de jet ski em Santa Catarina. Nas imagens, o youtuber aparece sem máscara na companhia de Alessandra Ambrósio e Fernanda Motta em Florianópolis, capital do Estado.

Na terça-feira (5), o criador de conteúdo e as modelos utilizaram o jet ski para chegarem até um iate, que os conduziu por um passeio pela cidade. Nos registros, todos os convidados não utilizam máscaras de proteção contra o novo coronavírus (Covid-19).

Nesta quarta-feira (6), Mazzafera comentou sobre o reality nos Stories do Instagram: “Gente, a lista de quem vai para o Big Brother é tão grande que deveriam fazer uma lista de quem não vai para o Big Brother, porque cada hora inventam um nome. Meu Deus do céu, por que não fazem isso? Começam a colocar quem não vai, vai ser mais fácil”.

A nova temporada do reality da Globo começa em 25 de janeiro e será a mais longa da história, com cem episódios e término previsto para 4 de maio. J. B. Oliveira, o Boninho, afirmou que todos os participantes famosos e anônimos da nova temporada estão pré-confinados em um hotel por causa da pandemia do novo coronavírus.

Além de Mazzafera, os nomes do cantor Jão, das influenciadoras digitais Camilla de Lucas e Andressa Suita e dos atores Fiuk e Carla Diaz circulam como possíveis participantes do reality.

Confira as imagens do passeio:

Alessandra Ambrósio e colegas em Florianópolis

