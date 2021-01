Cotado para o BBB21, Thiago Martins ganha ‘despedida’ da namorada · .

Um dos nomes cotados para o BBB21 nas redes sociais, Thiago Martins ganhou um post de “despedida” da namorada, Talita Nogueira, na manhã desta terça-feira (19). “Boa viagem, meu amor”, escreveu ela, ao publicar uma foto abraçada ao ator.

O intérprete de Ryan em Amor de Mãe é um dos nomes mais comentados em perfis de fofocas no Twitter e no Instagram como parte do elenco da nova edição do Big Brother Brasil. Os nomes serão anunciados ao longo da programação da Globo na tarde de hoje, a partir dos intervalos de Laços de Família.

Após a publicação feita por Talita, o nome de Thiago foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, ao lado de Fiuk, Camilla de Lucas e Pocah, outros famosos que foram anunciados como participantes do grupo Camarote no BBB21.

Namorada de Thiago se despede no Instagram

Em seu Instagram, J. B. Oliveira, o Boninho, comemorou a proximidade da edição com um suposto enigma: “É hoje que começa o jogo”, escreveu ele. Até o momento, o diretor não confirmou nenhum nome no programa e afirmou que já até desclassificou convidados que deram a entender que estariam na edição, que faz primeira apresentação em 25 de janeiro.

Pyong Lee, que participou do Camarote do BBB20, arriscou dizer que a mensagem do diretor pode significar que haverá uma votação surpresa para decidir quem de fato entrará na casa, já que nas redes sociais estão sendo especulados mais nomes do que o número normal de participantes.