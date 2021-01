Coutinho passa por cirurgia no joelho e deve desfalcar o Barcelona por três meses

Na manhã desta sábado, o meia Philippe Coutinho passou por uma cirurgia no menisco externo do joelho esquerdo. Segundo o Barcelona, a operação foi concluída com sucesso, mas o brasileiro ainda deve ficar afastado dos gramados por cerca de três meses.

Coutinho se machucou no último jogo de 2020, no empate por 1 a 1 com o Eibar, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

❗️Comunicado Médico O brasileiro @Phil_Coutinho foi operado hoje de forma satisfatória da lesão no menisco externo do joelho esquerdo. O tempo de recuperação será de aproximadamente 3 meses. 💪 Você voltará mais forte, Coutinho 💙❤️ pic.twitter.com/891X6lxwhf — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) January 2, 2021

Dessa forma, o meia deve desfalcar o clube catalão nos dois jogos decisivos das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain, e em mais 13 compromissos do nacional.

Contratação mais cara da história do Barcelona, por 130 milhões de euros (aproximadamente R$ 507 mi), o ex-vascaíno ainda não conseguiu se firmar na equipe espanhola, principalmente por conta do alto número de lesões que sofreu. Recentemente, ele contundiu o músculo posterior da coxa e ficou afastado por cerca de um mês.

Ao todo, Coutinho soma 90 partidas pelo Barça, com 23 gols e 14 assistências.