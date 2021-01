Covid-19: EUA têm mais de 4 mil mortes e bate recorde pelo 3° dia

Os Estados Unidos registraram 4.085 mortes por Covid-19, maior marca desde o início da pandemia, e 274.703 casos nesta quinta (07), de acordo com a Universidade John Hopkins. É o quinto dia desde 29 de dezembro que o país mais afetado pelo coronavírus passa de 3,7 mil mortes em um único dia.

No total, os EUA têm mais de 365 mil mortes causadas por complicações do novo coronavírus e cerca de 21,5 milhões de infectados. Em segundo lugar entre os países com mais óbitos relacionados à Covid-19, o Brasil superou os 200 mil mortos nesta quinta (07).

A segunda onda de Covid-19 nos EUA fez com que a contagem diária de mortes atingisse patamares ainda mais preocupantes do que os registrados entre março e abril de 2020, quando o país contava uma média de 2 mil mortes diárias.

Número de mortos por Covid-19 nos EUA deve aumentar

Segundo Anthony Fauci, maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, o número de mortes por Covid-19 deve continuar subindo nas próximas semanas, o que seria um reflexo do aumento no número de viagens e reuniões familiares no final de 2020.

“Acreditamos que as coisas vão piorar à medida que entrarmos em janeiro”, disse Fauci em entrevista concedida à National Public Radio.

Por outro lado, Fauci ressalta que é “possível controlar essa aceleração” (no número de casos e óbitos) se a população aderir às medidas sugeridas pelos especialistas, como uso de máscaras e distanciamento social. O imunologista também aconselhou às pessoas a terem paciência com o processo de vacinação, que está caminhando mais devagar do que o esperado.

Até a presente data, cerca de 5,9 milhões de pessoa foram vacinadas contra Covid-19 nos EUA, que já aprovaram duas vacinas (Pfizer/Biontech e Moderna) para combater o avanço do vírus. O número é animador quando comparado com países que sequer começaram suas campanhas de vacinação, como o Brasil, mas está muito abaixo do plano inicial de vacinar 20 milhões até o final do ano passado.

Números da Covid-19 entre países

Países com maior número de óbitos:

1- Estados Unidos: 365 mil

2- Brasil: 200 mil

3- Índia: 150 mil

4- México: 131 mil

5- Reino Unido: 78 mil

6- Itália: 77 mil

7- França: 66 mil

8- Rússia: 60 mil

9- Irã: 55 mil

10- Espanha: 51 mil

Países com mais casos:

1- Estados Unidos: 21,5 milhões

2- Índia: 10,4 milhões

3- Brasil: 7,9 milhões

4- Rússia: 3,3 milhões

5- Reino Unido: 2,9 milhões

6- França: 2,7 milhões

7- Turquia: 2,3 milhões

8- Itália: 2,2 milhões

9- Espanha: 2 milhões

10- Alemanha: 1,8 milhões