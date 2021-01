Covid-19: Fiocruz diz que insumos para fabricação da vacina de Oxford devem chegar dia 08 de fevereiro

O primeiro lote de insumos para a fabricação de 7,5 milhões de doses da vacina de Oxford contra Covid-19 deve chegar no dia 08 de fevereiro, segundo nota divulgada pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) nesta segunda (25). A data exata não foi confirmada, mas a Fundação diz que há uma “sinalização” que o envio deve ocorrer dia 08.

O insumo necessário para a fabricação da vacina de Oxford pela Fiocruz no Brasil é chamado de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) e necessita da aprovação de autoridades chinesas para exportação. Além disso, o produto também precisa do aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para ser utilizado em território nacional.

O recebimento dos insumos estava inicialmente programado para acontecer no dia 09 de janeiro. Dentro desse cronograma original, a Fiocruz tinha intenção de fabricar 30 milhões de doses da vacina de Oxford até o final de fevereiro. Após o atraso na importação do IFA, a Fiocruz ainda não divulgou nova data para a entrega das 30 milhões de doses.

Em nota, a Fiocruz diz que se esforça para “minimizar o impacto sobre o cronograma de produção da Fiocruz com a não confirmação, até a presente data, da chegada do IFA”.

Brasil importa doses prontas da vacina de Oxford contra Covid-19

O atraso na entrega dos insumos para a fabricação da vacina de Oxford pela Fiocruz obrigou o governo brasileiro a importar 2 milhões de doses prontas do imunizante do Instituto Serum, responsável pela fabricação da vacina de Oxford/Astrazeneca na Índia. As doses chegaram ao Brasil no sábado (23) e já foram incorporadas ao Programa Nacional de Imunização contra Covid-19.

Enquanto a fabricação da vacina de Oxford não ocorre em território brasileiro, mais doses prontas da vacina de Oxford devem ser importadas da Índia, segundo a Fiocruz.

“A negociação segue em andamento e ainda não há um quantitativo acertado. O processo conta com o apoio do governo da Índia e da AstraZeneca, que vem colaborando em todo o esforço de antecipação das vacinas frente às dificuldades alfandegárias para exportação do IFA na China”, diz a nota.

Além da importação das doses através da Fiocruz, empresas brasileiras estão negociando com o governo federal a possibilidade de importação de 33 milhões de doses da vacina de Oxford para imunizar seus funcionários e familiares.