Covid-19 no Japão: Tóquio declara emergência

O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, declarou nesta quinta-feira (7) um novo estado de emergência em Tóquio, capital do país, e nos seus subúrbios por um mês por causa do aumento de casos da covid-19 no Japão.

Ele fez o anúncio, durante uma reunião com um painel de especialistas na doença, “devido ao sério sentimento de perigo perante a rápida expansão nacional (do vírus)”. O Japão é uma das maiores economias do mundo.

A declaração de emergência implicará novas restrições ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais considerados não essenciais, bem como o pedido de permanência dos cidadãos em casa, embora sem incluir o internamento obrigatório, entre outras medidas.

Com as novas restrições e o avanço da pandemia, há a possibilidade de os Jogos Olímpicos de Tóquio sofrerem novas mudanças de data. Mas esse assunto ainda é descartado pelas autoridades ou, pelo menos, não comentado oficialmente.

Como está a Covid-19 no Japão hoje

O Japão ultrapassou pela primeira vez cinco mil infecções diárias devido ao novo coronavírus, a maioria em Tóquio.

Em todo o país foram registrados 5.307 novos casos, o primeiro número acima dos cinco mil desde o início da pandemia, havendo níveis de recordes diários em várias cidades, segundo estatísticas divulgadas pela televisão estatal NHK.

