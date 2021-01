Covid-19: prefeito do Rio diz que revogará volta de torcida aos estádios

Poucas horas após a prefeitura do Rio de Janeiro anunciar a volta de torcida a estádios e ginásios esportivos, o prefeito Eduardo Paes anunciou que vai revogar a medida que constava nas novas regras de restrições contra Covid-19 anunciadas nesta quarta (13). Em rede social, Paes publicou:

“A decisão de liberar os estádios com uma ocupação máxima de 1/10 está correta tecnicamente, de acordo com nossa secretaria de saúde. No entanto, obviamente trata-se de medida quase impossível de ser fiscalizada. A medida será revogada.”

A reabertura estava prevista para acontecer com limitação de público e medidas restritivas, como distanciamento social e limitação do consumo de álcool, dependendo da classificação de risco para Covid-19 em cada uma das 33 regiões administrativas do Rio de Janeiro. Segundo o último boletim de risco divulgado na última sexta (07), 18 das 33 regiões encontram-se com risco alto de contaminação pelo novo coronavírus.

Novas regras valem para outros estabelecimentos

Embora tenha dito que pretende revogar a medida em relação a volta do público em eventos esportivos em estádios e ginásios, o prefeito Eduardo Paes não fez nenhuma menção sobre mudar ou revogar as demais medidas restritivas anunciadas para estabelecimentos comerciais, como shoppings, mercados e academias.

Na maioria dos casos, mesmo em regiões com risco elevado, o funcionamento de shoppings, casas noturnas e supermercados está liberado com restrições, como redução do público e ampliação do horário de atendimento, além de fornecimento de álcool gel e uso de máscaras. Em regiões de risco muito elevado, shoppings e casas noturnas não podem abrir, mas farmácias, supermercados, cinemas e teatros podem seguir funcionando com ampliação de horário de atendimento e limite de público.

As novas regras contra Covid-19 foram anunciadas num momento em que a aceleração da transmissão do coronavírus está alta na maior parte do Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, o total de mortes causadas pelo novo coronavírus é de 15.664. Já o número de casos na capital fluminense chega a 175 mil.

Segundo boletim de Covid-19 do estado do Rio, o número de óbitos chega a quase 27 mil, com 465 mil casos registrados, e a taxa de ocupação de leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) está em 74.5%, enquanto a ocupação de leitos de enfermaria é de 60.9%. Hoje (13), 140 pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19 aguardavam transferência, sendo 62 para uma vaga de UTI e 78 para enfermaria.