Craque Neto ironiza Fernando Diniz durante derrota do São Paulo: ‘É o novo Guardiola’

Durante a derrota do São Paulo por 5 a 1 para o Internacional, que custou a liderança do Brasileirão para os tricolores, o ex-jogador e comentarista Neto ironizou a tática de Fernando Diniz, técnico do São Paulo, na partida na transmissão da Rádio Craque Neto. O ex-atleta criticou a mudança de posicionamento do volante Luan, que estava atuando como zagueiro e foi para o ataque no final do jogo.

– Luan que tava de zagueiro agora tá de centroavante. Parabéns, Diniz, você é o novo Guardiola. O Guardiola não faz isso. O Klopp, o Bielsa, O Mourinho não faz isso. Mas o Diniz que tem duas Copas Paulistas… Enfia no c… as duas Copas Paulistas – disse Neto, no final do segundo tempo.

Veja o vídeo original abaixo:

O São Paulo volta a jogar no Brasileirão no sábado contra o Coritiba.