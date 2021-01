CRB vence classificado Cuiabá pela última rodada da Série B

Já classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada, o Cuiabá viajou a Maceió para enfrentar o CRB no Estádio Rei Pelé na noite desta sexta-feira, em duelo que marcou o último compromisso das equipes na atual edição da Série B. Os donos da casa não lutavam por classificação e nem estavam fugindo do rebaixamento, mas levaram a melhor e venceram por 4 a 1.

A equipe da casa não demorou para abrir e ampliar o placar logo no primeiro tempo: Wesley aos 6 minutos e Hyuri aos 17 garantiram que o CRB conseguisse vantagem confortável e o time levou o placar de 2 a 0 até o intervalo da partida. O Cuiabá chutou ao gol adversário apenas quatro vezes durante os primeiros 45 minutos de partida.

Os visitantes voltaram com mais fome de jogo na segunda etapa, mas sofreram com os contra-ataques da equipe da casa. E foi em uma das poucas oportunidades que Diego Torres marcou o terceiro do CRB, aos 27 minutos. Pelo Cuiabá, Jenison ainda conseguiu diminuir a diferença aos 34 minutos, mas o gol do atacante Jatoba aos 46 minutos deu números finais ao que virou uma goleada da equipe alagoana.

Operário vence rebaixado Botafogo-SP

Em outro confronto pela última rodada da Série B na noite de sexta-feira, o Operário visitou o Botafogo-SP no Estádio Santa Cruz e saiu com a vitória por 1 a 0, gol de Ricardo Bueno aos 38 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Operário chega aos 57 pontos conquistados e termina a competição no meio da tabela, podendo cair para o 9º lugar caso o Avaí vença. O Botafogo, por outro lado, encerra o torneio na 19ª colocação e disputará a Série C na próxima temporada.