CRB vence e complica o Guarani na briga pelo acesso

Deu CRB no Rei Pelé. Diante do Guarani, o time alagoano venceu por 2 a 0. Com o placar, o Galo fica na 9ª colocação, com 46 pontos. O Bugre é o 6º, com 48 pontos.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

Na próxima rodada, o CRB encara o Operário-PR, fora de casa. O Guarani visita o Cuiabá, na Arena Pantanal.

O confronto



O duelo começou animado. Se o CRB carimbou o poste na finalização de Luidy, o Guarani respondeu em dois chutes de Bruno Savio.

Melhor em campo, o Bugre dominava as ações e teve a principal oportunidade com Murilo Rangel. Na finalização de fora da área, o meio-campo acertou o poste.

Antes do intervalo, o CRB, tímido no ataque, chegou com perigo através de Lucão do Break. No chute prensado, a bola subiu e caiu com rapidez. Sorte do Bugre que bateu na trave.

Na etapa final o duelo caiu de ritmo. CRB e Guarani pouco criavam e só chegavam através dos chutes de fora da área, que eram defendidos pelos arqueiros sem muito trabalho.

Aos 28 minutos, na bola parada, o CRB abriu o marcador. Torres cobrou escanteio e Gum apareceu para testar e balançar a rede, 1 a 0.

No prejuízo, o Bugre se lançou ao ataque, mas pouco chegou. Melhor para o Galo, que assustou em contra-ataque com Bill.

Nos minutos finais o CRB sacramentou a vitória com Bill. O atacante recebeu de Lucão, invadiu a área e tocou na saída do arqueiro, 2 a 0.