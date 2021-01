CRB vence o Confiança e dá importante passo para permanecer na Série B

Em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão, o CRB venceu o Confiança no estádio Rei Pelé. O confronto realizado na noite desta sexta-feira reuniu duas equipes na metade de baixo da competição, tentando fugir da zona de rebaixamento.

Com a vitória por 2 a 0, o CRB alcançou a 12ª colocação no campeonato, com 43 pontos. Já o Confiança caiu para o 13º lugar e parou nos 42 pontos.

Quem ameaçou mais no primeiro tempo foi o CRB, que chutou ao gol do Confiança em sete ocasiões, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Uma das melhores oportunidades da equipe da casa veio aos 25 minutos através de um escanteio, que terminou na cabeçada do zagueiro Gum.

No segundo tempo, a história foi diferente: logo aos 2 minutos da volta, o lateral-direito Reginaldo abriu o placar em finalização dentro da grande área adversária.

A pressão do Confiança na busca do empate não surtiu efeito, e o CRB ainda conseguiu ampliar sua vantagem aos 40 minutos. A finalização de Wesley decretou o triunfo dos donos da casa.

Na próxima rodada, o Confiança recebe o Operário no estádio Batistão em mais uma disputa de equipes que estão no meio da tabela. Já o CRB permanece jogando no Rei Pelé e enfrenta o Guarani, que está na luta para conseguir uma das vagas de acesso para a série A. Ambos os jogos acontecem na noite de segunda-feira, às 20h (horário de Brasília).