Crise familiar? Joelma se afasta de filho que decidiu morar com Ximbinha · .

Joelma estaria vivendo uma crise familiar e teria se afastado do filho Yago Matos, de 25 anos, que decidiu morar com Ximbinha, em Belém, no Pará. A cantora de 46 anos teria se desentendido com o herdeiro por causa da mudança.

Yago é fruto da relação da artista com o advogado Robson Cristiano Leão Matos, mas tem o ex-marido de sua mãe como pai. A relação do jovem com Joelma teria ficado abalada após a mudança dela para Belém. A famosa e o filho sequer se seguem no Instagram. As informações são do jornal Extra.

Em seu Instagram, a última foto de Matos com a mãe é de 20 de outubro, nos bastidores de uma live dela para o YouTube. Ximbinha, por sua vez, compartilhou com seus seguidores que passou o Natal ao lado do jovem. Em 10 de janeiro, o músico publicou mais fotos ao lado do filho. “Resumo de um domingo maravilhoso com meu filhão”, escreveu.

Ao ., a assessoria de Joelma informou que a artista “não quer se pronunciar e falar sobre esse assunto” por ser “algo particular”. Ximbinha avisou, por meio de sua equipe, que também não se manifestará. “Trata-se de foro íntimo da Joelma, decisão pessoal dela, portanto ele não irá se pronunciar sobre o assunto”, declarou. Matos também foi procurado, mas não retornou até o fechamento deste texto.

Em recente entrevista para Leo Dias, do portal Metrópoles, Joelma confirmou a mudança do filho para Belém. Segundo ela, o ex-marido estaria ajudando o rapaz, que é formado em Administração, em projetos profissionais.

Joelma e Ximbinha tiveram uma separação polêmica em 2015. Após descobrir uma traição, a cantora pediu o divórcio e seguiu em carreira solo.

Veja fotos de Joelma e Ximbinha com Yago Matos: