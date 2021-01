Cristiano Ronaldo celebra título da Supercopa da Itália

O craque português Cristiano Ronaldo postou em suas redes sociais mensagens de celebração de mais um título da Juventus. Após o triunfo que garantiu a conquista da Supercopa da Itália contra o Napoli, o astro parabenizou o grupo pelo feito.

Very happy with my 4th title in Italy… We are back! This is the Juve we love, this is the team we trust and this is the spirit that will lead to the wins we want! Well done, guys! Fino Alla Fine! 🏆🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/NoU2ux39gW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 20, 2021