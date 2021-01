Cristiano Ronaldo é investigado por quebrar regra contra a covid-19

Nesta quinta-feira, o jornal Italiano Gazzetta dello Sport publicou que o atacante Cristiano Ronaldo, da Juventus, estaria envolvido em uma investigação policial. O jogador teria ido à Courmayeur para comemorar o aniversário da esposa, Georgina Rodríguez. No da pandemia vivido pela Itália, as pessoas estão proibidas de saírem das regiões onde moram.

Por conta desta viagem, o casal pode ser multado, considerando que quebraram uma das regras de restrição para conter o avanço do coronavírus no país. O português estava de folga no dia em que a viagem teria acontecido. Mesmo assim, a cidade de Piemonte, onde vive a família de CR7, está na fase laranja, o que os impede de deixar a região.

Miguel Medina / AFP

Poupado na última partida pela Copa do Itália, Cristiano Ronaldo deve voltar à campo pela Juve neste final de semana. A Velha Senhora visita a Sampdoria pelo Campeonato Italiano. A equipe ocupa a 4º colocação e precisa da vitória para se manter na cola dos líderes.