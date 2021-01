Crossover entre as séries Batwoman e Superman & Lois é cancelado na The CW

Imagem: The CW/Reprodução

Anunciado no ano passado, o crossover entre as séries de super-heróis da DC, Batwoman e Superman & Lois, na The CW, foi cancelado.

A justificativa, de acordo com a emissora, está na dificuldade em realizar produções audiovisuais durante o período da pandemia do coronavírus.

Devido aos intensos e rígidos protocolos de segurança, que são organizados para assegurar que o elenco e a equipe não sejam infectados pelo vírus, os trabalhos com as séries acabaram ficando um pouco mais lentos.

Dessa forma, a expectativa da The CW é apenas exibir as respectivas temporadas das suas produções, que já foram previamente filmadas.

(Reprodução)Fonte: The CW

Crossovers entre séries da DC

Javicia Leslie, que assumiu o protagonismo de Batwoman durante a 2ª temporada, após a saída de Ruby Rose, revelou ao site TV Line que adoraria ver Ryan Wilder se encontrando com os personagens de Black Lightning em algum momento.

“Estou com o coração partido com toda essa situação da covid-19”, contou a atriz. “E também porque sei que é a última temporada de Black Lightning. Eu adoraria ter participado de um crossover com eles”, acrescentou a nova intérprete da Batwoman sobre o assunto.

Ela ainda destacou que é amiga pessoal de Nafessa Williams e Jordan Calloway, dois membros do elenco da série. “Teria sido ótimo ser heroína com eles no mesmo programa. Algo épico”, completou.

(Reprodução)Fonte: The CW

Por mais que a The CW tenha argumentado com relação à pandemia do coronavírus, alguns veículos de comunicação internacionais especulam sobre a saída de Ruby Rose de Batwoman ter atrapalhado os planos iniciais da emissora para o crossover em questão. No entanto, não há nada confirmado sobre isso.

Dessa forma, não deixe de conferir as estreias das duas séries em breve. O primeiro episódio da 2ª temporada de Batwoman será exibido no próximo domingo (17). E Superman & Lois estreia sua 1ª temporada em 25 de fevereiro.