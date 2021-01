Cruzeiro a 8 pontos do G4 e Náutico fora do Z4: veja a classificação da Série B do Brasileirão

A 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ainda não foi concluída (dois jogos neste sábado fecham a jornada), mas já teve alterações importantes na tabela. A principal foi a entrada do CSA no G4 que dá acesso à primeira divisão da competição. A equipe empatou com o Figueirense fora de casa por 0 a 0 e ultrapassou o Juventude, derrotado pelo Cuiabá.

Na luta para escapar do rebaixamento para a Série C, os catarinenses, com o tropeço em casa, entraram no Z4, que teve Náutico escapando da zona. O Timbu conseguiu um triunfo valioso contra o Paraná por 2 a 1, subiu para 15º e afundou os rivais.

O Cruzeiro, por sua vez, venceu o Maranhão por 1 a 0 e está a oito pontos do G4, a falta de 15 a serem disputados para a conclusão do Brasileirão.