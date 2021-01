Cruzeiro acerta empréstimo de atacante Sassá para clube português

O Cruzeiro acertou o empréstimo de Sassá até o fim do ano para o Maritimo, da primeira divisão de Portugal. A informação foi publicada pela Rádio Itataia, mas ainda não foi confirmada pela diretoria celeste.

De acordo com o jornal Superesportes, o time mineiro pagará 50% do salário do jogador.

O atacante tem contrato até dezembro de 2021, a tendência é que ele não vista mais a camisa do Cruzeiro. O jogador deseja atuar mais vezes depois de ser utilizado apenas 11 vezes na Série B.

A saída de Sassá é vista de forma positiva por ambas as partes. O Cruzeiro vai economizar por pagar apenas uma parte dos vencimentos do atleta 11 vezes na Série B e não ter balançado as redes.

O jogador fazia parte dos planos do clube para 2021. Ao todo, Sassá disputou 92 partidas pelo Cruzeiro e marcou 20 gols.

No Marítimo, ele será comandado pelo técnico brasileiro Milton Mendes, ex-Vasco.