Cruzeiro bate Sampaio Corrêa com gol de Pottker e volta a vencer após 4 jogos

Continuando sua saga dramática na Série B nesta sexta-feira, o Cruzeiro foi até o Maranhão e venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, em duelo válido pela 33ª rodada da segunda divisão.

O gol celeste foi marcado por Pottker, aos 4 minutos do primeiro tempo. O atacante acabaria prejudicando o Cruzeiro logo no início da etapa final, onde levou dois cartões amarelos no espaço de um minuto, sendo expulso.

Este resultado leva o Cruzeiro aos 44 pontos, no 11º lugar, oito atrás do primeiro time no G-4 que subirá para a primeira divisão.

O clube celeste começou a competição com uma punição de 6 pontos devido a uma dívida na Fifa.

A equipe de Luiz Felipe Scolari estava sem vencer havia quatro jogos, com três empates e uma derrota no período.

O Sampaio Corrêa segue com 45 pontos em nono.

Sampaio Corrêa 0 x 1 Cruzeiro

GOLS: Pottker

CRUZEIRO: Fábio; Caceres, Cacá, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Machado e Giovanni (Jadsom Silva); Aírton (Moreno), Sóbis (Selinton) e Pottker Técnico: Luiz Felipe Scolari

SAMPAIO CORRÊA: Gustavo; Joazi, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luiz, Vinícius Kiss, Roney e Marcinho; Robson e Caio Dantas Técnico: Léo Condé

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Série B.

Quarta, 13/01, 21h30*, Cruzeiro x Oeste

Terça, 12/10, 19h15*, Botafogo-SP x Sampaio Corrêa

*horário de Brasília