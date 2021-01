Cruzeiro confirma a contratação do técnico Felipe Conceição

O Cruzeiro tem um novo treinador. A diretoria celeste acertou a contratação de Felipe Conceição para o comando do time cinco estrelas na próxima temporada. O profissional assinou um contrato com a Raposa até dezembro deste ano. Ele assume no lugar de Felipão, que deixou a Raposa no início da semana por divergências com a diretoria.

Nascido em Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, Felipe Conceição, de 41 anos, desembarca na Toca da Raposa 2 com seu currículo respaldado por campanhas elogiadas nas últimas temporadas. O novo técnico cruzeirense comandou o Guarani em 2020 e capitaneou a equipe de Campinas em uma trajetória de recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B, terminado ontem.

Ainda no último ano, Felipe Conceição dirigiu o Red Bull Bragantino, onde obteve destaque ao alcançar o primeiro lugar geral do Campeonato Paulista, superando as principais equipes do estado na fase de classificação do estadual mais disputado do país.



Mas foi no América-MG que Felipe Conceição chamou a atenção em seu início de carreira como treinador. Ao assumir o clube mineiro em 2019, o técnico comandou uma grande campanha de recuperação da equipe, ao tirar o time mineiro da lanterna da Série B, chegando a disputar uma vaga na elite do futebol nacional até a última rodada.

Felipe Conceição é esperado em Belo Horizonte na próxima quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Os detalhes da apresentação serão divulgados posteriormente.

O primeiro desafio de Conceição à frente da Raposa será a disputa do Campeonato Mineiro, que terá início no dia 28 de fevereiro, quando o Cruzeiro visitará o Uberlândia, na rodada de abertura da competição.

Mas, a maior expectativa sobre seu trabalho, o primeiro em um gigante do futebol brasieiro, é se será capaz de conduzir o Cruzeiro a uma campanha que o devolva à Série A do Brasileirão.

FELIPE CONCEIÇÃO

Nome completo: Felipe de Oliveira Conceição

Nascimento: 09/07/1979

Naturalidade: Nova Friburgo/RJ

Clubes: São Gonçalo (2012-2013), Botafogo – Categorias de base (2013-2015), Gonçalense-RJ (2016), Botafogo-RJ (2018), Macaé-RJ (2018), América-MG (2019), Red Bull Bragantino (2020), Guarani-SP (2020-2021) e Cruzeiro (desde 01/2021)