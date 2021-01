Cruzeiro encaminha empréstimo de Sassá ao Marítimo, de Portugal

O Cruzeiro está acertando o empréstimo do atacante Sassá para o Marítimo, de Portugal, segundo informações da Rádio Itatiaia. O jogador tem contrato com a Raposa até o final de 2021 e está liberado para acertar com a equipe portuguesa.

Embora o clube não confirme, a negociação está em andamento e o esperado é que o Cruzeiro siga pagando parte do salário do atleta.



Sassá está de saída do Cruzeiro para o Marítimo (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

O atacante atuou pelo Coritiba em parte do Campeonato Brasileiro em 2020. Ao retornar para o clube mineiro, não se destacou na Série B, atuando 11 vezes, sem balançar as redes em nenhuma oportunidade.

Ao todo, desde 2017, Sassá soma 81 jogos com o Cruzeiro, marcando 20 gols. O jogador foi campeão da Copa do Brasil de 2017 e 2018.