Cruzeiro iguala recorde negativo entre grandes e repete o que aconteceu com apenas um na Série B

O Cruzeiro está oficialmente sem chances de retornar à Série A nesta temporada. Na noite do último sábado (16), a Raposa perdeu por 1 a 0 para o Juventude.

Com 44 pontos, o time mineiro tem 11 pontos de distância para o próprio Juventude, primeiro time da zona de classificação para a primeira divisão.

Porém, o Cruzeiro só tem outros três jogos a disputar, totalizando nove. Com isso, a Raposa só pode chegar aos 53.

Sendo assim, com o regulamento de 20 clubes na Série B, implementado a partir de 2006, é a primeira vez que um clube dentre os chamados grandes do Brasil permanecerá na Série B por mais de uma temporada.

Ao longo da história, a única equipe que foi pior do que o Cruzeiro acabou sendo o Fluminense. Em 1998, estando na Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor das Laranjeiras acabou rebaixado à Série C.

Na época, os 24 times que disputavam a segunda divisão foram divididos em quatro grupos. Os últimos colocados de cada chave seria rebaixado, além dos outros dois piores da competição.

No ano, caíram para a Série C: Fluminense, Náutico, Atlético-GO, Juventus-SP, Americano-RJ e Volta Redonda.

Agora, em 2021, o Cruzeiro conseguiu ainda igualar um feito ruim e que explica o porquê da equipe não ter conquistado o acesso. Ao lado do Vasco de 2016, a equipe mineira é o time grande que mais perdeu partidas em uma edição de Série B.

São 11 ao total. Faltando ainda três jogos a serem disputados, o Cruzeiro pode se tornar o grande com mais derrotas na Série B desde 2006.

Veja abaixo o número de derrotas de cada gigante em campanhas na Série B desde 2006:

Atlético-MG (2006) – 7 derrotas

Corinthians (2008) – 3 derrotas

Vasco (2009) – 6 derrotas

Palmeiras (2012) – 7 derrotas

Vasco (2014) – 7 derrotas

Botafogo (2015) – 8 derrotas

Vasco (2016) – 11 derrotas

Internacional (2017) – 7 derrotas