Cruzeiro joga para espantar de vez risco de Série C com elenco irritado com atrasos e sem se concentrar

O Cruzeiro entrará em campo pela 34ª vez na Série B do Brasileiro e, como tem sido prache no torneio, enfrentando mais uma crise. Dessa vez os jogadores decidiram não se concentrar antes do confronto com o Oeste, em Belo Horizonte, em protesto pelos salários atrasados.

A decisão foi tomada após o treino da última terça-feira (12), quando alguns jogadores se reuniram dentro de campo com o técnico Luiz Felipe Scolari e comunicaram a decisão. O treinador acabou entendendo e acatando o pedido dos líderes do elenco.

Segundo o Uol, os jogadores ainda não receberam metade dos salários de outubro, novembro e dezembro, além do 13º salário. Em nota, a diretoria celeste confirmou as pendências e a também mostrou-se de acordo com a decisão dos atletas.

“O clube confirma que houve uma reivindicação por parte dos atletas, e que a diretoria e o departamento de futebol, entendendo o momento e a legitimidade da reivindicação, atenderam ao pedido [de não haver concentração para a partida desta quarta-feira]”.

Os problemas financeiros também atingem a comissão técnica e, recentemente, colocaram Felipão em rota contrária a da diretoria. O treinador já admitiu que pode deixar o clube após a conclusão da Série B. Internamente, está muito desgastado.

O Cruzeiro é atualmente o 13º colocado, com 44 pontos. Com 15 pontos em disputa, tem chances remotas de acesso (teria de vencer quase a totalidade dos jogos para tirar os oito de vantagem do 4º colocado e se manter no G4).

O risco de queda também de descenso é remoto. Está oito pontos à frente do 17º e um triunfo hoje o deixará praticamente salvo.

O time celeste encara o Oeste às 21h30 (de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte. Vale lembrar que o rival é o lanterna do torneio, com 23 pontos conquistados.