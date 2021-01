Cruzeiro oferece Orejuela ao Flamengo

Alvo do Flamengo recentemente, Orejuela é assunto no clube mais uma vez. O lateral-direito colombiano, de 25 anos, foi oferecido ao clube carioca, segundo o globoesporte.com. O defensor coleciona interessados no mercado da bola.

Orejuela foi cobiçado pelo Flamengo no fim de 2019 e no início de 2020, até ir para o Grêmio, por empréstimo. No elenco atual, como opção ao titular Isla, o Rubro-Negro conta com João Lucas e Matheuzinho.

O Cruzeiro deseja vender Orejuela para aliviar a situação financeira do clube. O lateral-direito voltou de empréstimo do Grêmio. O Tricolor Gaúcho tem o desejo de adquirir, em definitivo, o jogador. A Raposa detém 50% dos direitos econômicos. A outra metade pertence ao Ajax, da Holanda.

Além do Grêmio, o Atlético-MG também está de olho em Orejuela e pode fazer uma oferta pelo lateral-direito. Outro clube que sondou a situação do atleta foi o Sporting, de Portugal.

Orejuela, no momento, está em recuperação de uma lesão na coxa esquerda.