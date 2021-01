Cruzeiro perde do lanterna em casa, amplia crise e precisa de ‘milagre’ para voltar à primeira divisão

Ao que tudo indica, o Cruzeiro irá passar mais um ano na segunda divisão nacional. Nesta quarta-feira, na Arena Independência, a Raposa deu vexame e perdeu para o Oeste, lanterna da Série B, por 1 a 0, em duelo válido pela 34ª rodada da competição.

Fabio, do Oeste, marcou o único gol da partida nesta quarta-feira, no Horto, aos 41 minutos.

A derrota vem em mais um momento delicado do clube mineiro fora de campo. Por conta de atrasos salariais, os jogadores não concentraram para este jogo como forma de protesto.

Com o resultado, o Cruzeiro segue nos 44 pontos em 13º na Série B. A equipe celeste está a oito pontos do primeiro time na zona de rebaixamento e a oito pontos do G-4.

Com quatro rodadas restando para o fim e 12 pontos em disputa, só um verdadeiro milagre para fazer o Cruzeiro subir de novo.

Já o Oeste segue em último com 26 pontos.

Cruzeiro 0 x 1 Oeste

GOLS: Fabio

CRUZEIRO: Fábio; Caceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Machado (Thiago) e Airton (Claudinho); Moreno (Stênio), Sóbis e Welinton Técnico: Luiz Felipe Scolari

OESTE: Caique França; Rái Ramos, Vitão, Mauricio Barbosa e Rael; Yuri, Caio e Diogo; Pedrinho, Fabio e Léo Ceará Técnico: Roberto Cavalo