Cruzeiro perde para o Juventude e não tem mais chances de subir à Série A do Brasileirão

O sonho do Cruzeiro de retornar à Série A do Brasileirão chegou ao fim. Neste sábado, pela 35ª rodada da Segunda Divisão, a Raposa perdeu para o Juventude por 1 a 0, fora de casa. O gol decisivo foi anotado por Rafael Grampola, de pênalti, ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o Cruzeiro não tem mais a possibilidade de subir para a elite do futebol brasileiro. Faltando apenas três jogos para o fim do torneio, o clube mineiro ocupa a 13ª colocação, com 11 pontos a menos que o primeiro time dentro do G4, que é justamente o Ju, que agora tem 55.

Na próxima rodada, o Juventude visita o Avaí, terça-feira, às 19h15 (de Brasília). No dia seguinte, o Cruzeiro recebe o Operário, às 21h30.

O jogo – O confronto começou com os visitantes criando mais perigo no Estádio Alfredo Jaconi. Logo com um minuto, William Pottker recebeu na linha de fundo, costurou a marcação e finalizou cruzado para a boa defesa de Marcelo Carné. Na sequência, foi a vez de Giovanni colocar o goleiro para trabalhar.

Explorando os contra-ataques, os anfitriões foram fatais. Com 20 minutos, Capixaba invadiu a área celeste e foi puxado. O árbitro, então, sinalizou pênalti. Na cobrança, Rafael Grampola encheu o pé e colocou os gaúchos na frente.

A resposta do Cruzeiro saiu aos 40. Após cobrança de falta de Filipe Machado, Pottker subiu mais que todo mundo e tirou tinta da trave.



Foto: Divulgação/Juventude

No início da segunda etapa, o Juventude quase ampliou. Depois de ser lançado por Roberto, Matheuzinho aproveitou a falha da marcação e bateu forte para a defesa de Fábio.

A partir de então, a Raposa pressionou em busca do empate. Aos treze, Sobis recebeu na entrada da área e emendou um ótimo chute no ângulo esquerdo. No entanto, Carné voou para fazer linda defesa e evitar que a bola entrasse. O atacante voltou a levar perigo aos 26, em cabeçada na rede pelo lado de fora.

Com o relógio marcando 42 minutos, o Cruzeiro teve a chance de ouro de empatar. Após apertar a saída de bola dos adversários, Pottker partiu em velocidade e arriscou da entrada área, mas acabou parando na trave. Dessa forma, a partida terminou 1 a 0 para os anfitriões e o sonho de retornar à Serie A chegou ao fim para a Raposa.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 X 0 CRUZEIRO

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Data: 16 de janeiro de 2021, sábado

Horário: 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta e Luciano Roggenbaum (PR)

Cartões amarelos: Eltinho, Emerson Silva e Neto (Juventude); Rafael Sobis, Airton (Cruzeiro)

GOL: Rafael Grampola, aos 20 do 1ºT (Juventude)

JUVENTUDE: Marcelo Carné; Igor, Wellingon (Augusto), Emerson e Eltinho; Gabriel Bispo, Gustavo Bochecha e Renato Cajá (Neto); Capixaba (Matheuzinho), Rafael Grampola (Everton) e Rogério (Roberto).

Técnico: Pintado

CRUZEIRO: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira (Rafael Luiz); Adriano, Jadson e Machado; Airton (Marcelo Moreno), Giovanni (Welinton) e Rafael Sobis

Técnico: Felipão