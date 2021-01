Cruzeiro troca tom de azul e divulga novo escudo; veja todas as mudanças

O Cruzeiro divulgou mudanças em seu escudo neste domingo (24). Com a intenção de fortalecer o uso correto da marca e sem modificar o desenho tradicional, o clube mudou o tom de cor e fez algumas alterações em sua identidade visual.

A primeira mudança mais clara foi um tom mais escuro do tradicional azul que o emblema cruzeirense possui. Além dessa, a coroa, referente aos títulos conquistados pela equipe em 2003, foi retirada da identidade.

O time ainda mudou seu manual de marca e identidade visual. Segundo o vice-presidente executivo e superintendente e marketing da equipe, Edson Potsch, a ideia é fortalecer o uso correto da marca.

Cruzeiro divulga seu novo escudo e marca de identidade visual Divulgação/Cruzeiro EC

“O novo Manual de Marca e Identidade Visual é um trabalho importante dentre as ações de branding do clube, pois tinham sido feitas alterações ao longo dos anos que estavam em desacordo com o estatuto e havia vários erros de aplicações não previstas por veículos da mídia e até dentro do clube, como as camisas de goleiro no ano passado”, disse.

“Ao longo do ano, vamos usar a logo comemorativa do Centenário como base da nossa comunicação, mas a correção e ampliação das possibilidades da nossa marca permitirão uma maior visibilidade e padronização”, completou em nota oficial.

O time ainda instituiu que as novas aplicações permitidas possuem versões monocromáticas positiva e negativa, uso do escudo e estrelas e outras cores em ocasiões especiais e institucionalização da variação de marca com uso das estrelas fechadas e estrelas soltas.