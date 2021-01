Cruzeiro100anos. Carta aos cruzeirenses-Por Dirceu Lopes

O Cruzeiro Esporte Clube, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, chega aos 100 anos de existência neste 2 de janeiro de 2021. O clube está cheio de problemas em sua administração, financeira, esportiva, mas ainda é uma das maiores forças do nosso futebol.

E, mesmo com tantas mazelas, uma mensagem acalentadores veio de um gênio da bola para os cruzeirenses. Dirceu Lopes falou aos torcedores, recitando uma carta de amor ao clube e por sua jornada no mundo da bola, celebrando o que a Raposa representa para o futebol mineiro, brasileiro e sul-americano, mesmo em sua pior crise da sua centenária história. Veja a carta ao cruzeirense narrada pelo “Príncipe” do Cruzeiro.

VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B