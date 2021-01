Crytek já estaria trabalhando em um novo jogo sanbox

A Crytek já está trabalhando no seu próximo projeto. Segundo rumores, o futuro título será mais um sandbox da empresa, que ficou conhecido popularmente por produzir clássicos do gênero, como o primeiro Far Cry e Crysis.

Os rumores começaram com uma vaga para trabalhar na empresa. Entre as exigências, estão a obrigatoriedade de ter mais de 2 anos na indústria dos games como Designer, capacidade de criação de documentação de alto nível para modelos de jogo e 1 ou mais títulos AAA enviados, de preferência FPS.

Crytek está desenvolvendo um novo sandbox que pode se passar no universo de CrysysFonte: Pc Gamer

Além da vaga, outros rumores em na internet apontam para o desenvolvimento da expansão do universo de Crysis. Um deles é sobre a criação de um modo battle royale, e outro sobre uma versão VR e inédita da franquia.

O último trabalho da empresa foi a remasterização do primeiro Crysis, que foi lançado no segundo semestre do ano passado.