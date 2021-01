CS Money da CS:GO é confiável?

A pandemia de coronavírus ajudou o já popular Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) a alcançar outro patamar entre os multiplayers online. No ano passado, o FPS da Valve atingiu a marca global de um milhão de jogadores e se manteve firme entre os jogos mais populares do mundo na categoria.

Já que os usuários de CS:GO não pagam para acessar a plataforma, a Valve desenvolveu um sistema de microtransações operadas pela Steam para lucrar com a enorme popularidade do game. Nesse sistema, jogadores podem comprar e vender skins de armas, caixas de itens e outros elementos do jogo. Diversos outros sites também aproveitaram o sucesso do multiplayer e desenvolveram plataformas alternativas de compra, venda e troca de itens – é o caso do CS Money, uma das opções mais completas dessa categoria.

O CS Money é uma plataforma alternativa de compra, venda e troca de itensFonte: CS Money

Mas como sempre tem alguém querendo tirar algum tipo de vantagem na internet – muitas vezes, de forma ilegal – é importante saber como se previnir para não se tornar mais uma vítima de golpes na plataforma.

Problemas com segurança na Steam



Buscando evitar o aumento de esquemas ilegais envolvendo itens de CS:GO, a própria Valve implementou mudanças no sistema de troca de skins na Steam.

“Com o passar do tempo, serviços externos desenvolveram operações que utilizam contas automatizadas da Steam para imitar jogadores e tirar proveito da função de troca da plataforma”, informou a Valve em março de 2018. “Infelizmente, alguns desses serviços se tornaram um vetor de fraude e esquemas fraudulentos”.

A solução encontrada pela Valve foi implementar um “trade lock”, ferramenta que impede que itens sejam trocados ou vendidos nos primeiros sete dias após a aquisição. “Ao contrário dos jogadores, esses serviços (fraudulentos) dependem da capacidade de vender itens com muita frequência. Por outro lado, um item não é transferido entre jogadores reais mais de uma vez em uma única semana, na grande maioria dos casos”, conclui a Valve.

Valve implementou ”trade lock” de 7 dias na SteamFonte: Steam

CS Money ganha força como alternativa



O “trade lock” de sete dias imposto pela Valve deixou muitos jogadores de CS:GO insatisfeitos, seja pela demora no recebimento dos itens ou pela necessidade de transações rápidas na plataforma. Essa situação fortaleceu outras plataformas de compra e troca de itens fora da Steam.

Uma opção interessante para os usuários que exigem um sistema de transferência mais rápido e dinâmico é o CS Money. O site é confiável, mas como toda transação financeira na internet, a troca e aquisição de itens exige atenção e certos cuidados do usuário. O próprio CS Money recomenda a verificação dos bots antes de qualquer negociação na plataforma, além de fornecer os números de identificação e a data de registro do bot no Steam, tudo para dificultar ainda mais a possibilidade de fraudes.

Outra solução desenvolvida pela plataforma é a extensão “CS Money Antiscam”. Essa extensão garante ao usuário que as trocas estão acontecendo no verdadeiro CS Money, e não em um site falso. A extensão também notifica o usuário em caso de possibilidade de fraude na chave da API.

A extensão ”Antiscam” é uma das camadas de segurança do CS MoneyFonte: CS Money

Como comprar, vender e trocar no CS Money?



A compra de itens e skins no CS.Money é muito simples e parecida com a compra de produtos em grandes plataformas de ecommerce. Após logar no site com seu login da Steam, basta adicionar os itens desejados ao carrinho e finalizar a compra. O CS.Money aceita diversas formas de pagamento, como cartão de crédito, PayPal, G2A Pay e Skrill.

No caso de trocas e vendas, o site adicionou mais duas camadas de proteção aos usuários para evitar golpes e fraudes. Por isso, essas funções ficam indisponíveis até o cumprimento de certos requisitos.

Caso o usuário deseje realizar esses tipos de transações na plataforma, é necessário que seu inventário pessoal esteja público na Steam e que a URL de troca seja válida. Além disso, por questões de segurança, é exigido que o usuário instale e configure o autenticador “Steam Guard” no smartphone e aguarde até 15 dias para a ativação completa do aplicativo.

O último requisito para trocar e vender itens é atingir o nível 2 na Steam. Para remover essas restrições, o usuário deve adicionar pelo menos US$5,00 na carteira da CS Money, comprar um item pelo mesmo valor ou ainda adquirir a inscrição Prime da plataforma. Após a conclusão de qualquer uma dessas ações, a restrição de troca e venda de itens será removida para sempre.