CSA derrota Sampaio Corrêa e entra no G4 restando seis rodadas para o fim da Série B

Em partida válida pela 32ª rodada da Série B, CSA e Sampaio Corrêa entraram em campo pela primeira vez em 2020. Jogando no Estádio Rei Pelé, o time de Alagoas venceu por 2 a 1.

Com a vitória, o CSA entra no G4 e deixa a equipe do Cuiabá para trás. As duas equipes somam 51 pontos, mas o Azulão acumula uma vitória a mais.

Brigando pelo mesmo objetivo nesta reta final de campeonato, CSA e Sampaio Corrêa fizeram um primeiro tempo cauteloso. Ambas linhas defensivas se sobressaíram diante do ataque adversário e o placar zerado permaneceu até a segunda etapa.

Marcinho foi o responsável por abrir o marcador. Aos 20 minutos, o meia mandou na gaveta do CSA. O time de Alagoas reagiu logo em seguida, dois minutos mais tarde, com Yago subindo na área e testando para o fundo da rede.

Mais três minutos de bola rolando e o placar virou. Yago cruzou para Rone e o atacante pegou na veia, de primeira, para colocar o CSA na frente pela primeira vez. Logo depois do gol, Pimentinha recebeu vermelho e complicou de vez a vida dos visitantes.