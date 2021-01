CSA empata com Figueirense no Orlando Scarpelli e entra para o G4 da Série B do Brasileiro

Figueirense e CSA se encontraram na noite desta sexta-feira para duelo válido pela 32ª rodada da Série B. A partida foi realizada no estádio Orlando Scarpelli e terminou em um empate por 0 a 0, com chances para os dois lados.

O resultado, junto da derrota do Juventude, proporcionou a entrada do CSA na zona de classificação para a elite do futebol brasileiro. A equipe alagoana soma 52 pontos e ocupa a quarta colocação no campeonato. Já o Figueirense permaneceu no 17º lugar, ainda na zona de rebaixamento para a Série C, com 36 pontos conquistados.

O primeiro tempo terminou em muito equilíbrio de posse de bola e tentativas de chute. As duas equipes atacaram bastante e exigiram boas atuações das defesas e goleiros adversários. O meio-campista do Figueirense Matheus Neris foi quem mais ofereceu perigo, em duas oportunidades. Do lado do CSA, Bilu foi o mais ativo e também quem mais apareceu na frente do gol.

A equipe do Figueirense propôs um jogo mais agressivo para a segunda etapa, com marcação alta e tentativas de abafar a saída de bola do CSA. A estratégia proporcionou momentos de perigo, mas o time de Santa Catarina não conseguiu converter oportunidades e bola na rede. O CSA abusou dos contra-ataques, mas também não conseguiu tirar o zero o placar. Na última chance do jogo, o meio-campista Diego cobrou falta por cima do gol de Matheus Mendes.

Pela próxima rodada da Série B, o CSA continua a caminhada para o acesso e visita o Paraná, na Vila Capanema, às 19h15 (de Brasília) de terça-feira. No mesmo dia, mas às 21h30, o Figueirense encara um grande desafio: viaja até a Arena Condá para encarar a Chapecoense, que está na luta pelo título do campeonato.