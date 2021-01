CSA tropeça diante do Brasil de Pelotas e deixa o G-4; Resultado classifica o Cuiabá

Pela 37ª rodada da Série B, a equipe do CSA recebeu o Brasil de Pelotas, nesta sexta-feira, no estádio Rei Pelé. As duas equipes ficaram no empate por 1 a 1 e o time de Alagoas deixou o G4 restando apenas uma rodada para o término da competição. O resultado também classificou o Cuiabá, que já estava em terceiro na tabela.

A vitória do Juventude mais cedo na rodada jogou pressão para o CSA, que precisava vencer para retornar ao grupo de acesso. Mas o Azulão tropeçou mesmo jogando em casa.

Quem saiu na frente do placar foram os visitantes – aos 38 minutos, Bruno José fez jogada individual e chutou de fora da área para abrir o marcador para o Xavante.

O time da casa chegou ao empate logo no início da segunda etapa. Aos dez minutos, Rafinha aproveitou a falta sofrida e meteu direto para o gol, a bola ainda desviou em Pimpão antes de balançar a rede.

O resultado final obriga o CSA a vencer o Náutico na última rodada do campeonato e secar o Juventude, que enfrenta o Guarani.