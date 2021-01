CSA tropeça, e Cuiabá garante acesso à Série A; veja a classificação da Série B do Brasileirão

O Cuiabá é mais uma equipe a garantir vaga na Série A do Brasileirão 2021. Isso porque o CSA não passou de um empate em casa contra o Brasil de Pelotas por 1 a 1 e não pode mais alcançar a equipe de Mato Grosso na tabela. Dessa forma, o Cuiabá se junta a Chapecoense e América-MG na elite nacional.

A quarta e última vaga será definida na última rodada. São três times em disputa: Juventude, CSA e Avaí. Com o empate de hoje, o CSA não depende mais de si para retornar à Série A. Clique no link abaixo e simule os resultados da rodada final da segunda divisão nacional.



CONFIRA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO