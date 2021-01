CSA vence Moto Club e garante vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste

Nesta terça-feira, o CSA venceu o Moto Club por 2 a 0, no Rei Pelé, em jogo de volta válido pela Pré-Copa do Nordeste. Como a partida de ida, disputada no Maranhão, terminou em 0 a 0, a equipe alagoana garantiu vaga na fase de grupos do torneio regional.

Apesar de ter entrado em campo com um time misto, já que enfrentará o Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro na sexta-feira, o CSA foi melhor e não demorou para inaugurar o placar. Aos quatro minutos, Andrigo mandou a bola na área e, após um bate e rebate, Marquinhos finalizou cruzado para balançar as redes.

Na segunda etapa, o zagueiro Ignácio foi expulso depois de receber o segundo cartão amarelo, deixando o Azulão com um jogador a menos. Apesar da desvantagem numérica, os donos da casa ampliaram com o zagueiro Luciano Castán, aos 28 minutos.

O @CSAoficial CHEGOU NA LAMPIONS 2021! O Azulão superou o Moto Club nas eliminatórias e carimbou sua vaga na edição desse ano! pic.twitter.com/g4MUFzbf4r — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) January 27, 2021

Itabaiana-SE e Santa Cruz ficam no empate

Também pela Pré-Copa do Nordeste, Itabaiana-SE e Santa Cruz empataram em 2 a 2, nesta terça-feira, no Mendonção, pelo jogo de ida. O duelo de volta será realizado no Arruda, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

O Santa Cruz abriu o placar no primeiro tempo com Victor Rangel. Na segunda etapa, o Itabaiana empatou rapidamente com Diego Bispo e virou com um golaço de Ila. Depois, Victor Rangel marcou novamente e deu números finais para a partida.